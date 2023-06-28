В Доме Сивре выступит известный композитор и пианист, Ярослав Сапожинский и его "Jeo band"

Фестиваль джаза в Доме Сивре продолжается! В четверг, 29 июня, в 20:00 "Самарское джазовое движение" приглашает всех любителей джаза на на концерт маэстро Ярослава Сапожинского и его коллектива "Jeo band".
Премиум-артист мирового дистрибьютора OneRPM в кластере джазовой музыки, композитор, пианист, саунд-продюсер, чьи музыкальные произведения взорвали редакционные плейлисты мировых музыкальных площадок (Spotify, Yandex, Apple, ВК, YouTube) - все это о маэстро Сапожинском.
Jeo band - коллектив с уникальным для отечественной музыки составом музыкальных инструментов.
В этот вечер играют:
Hammond organ, клавиши — Ярослав Сапожинский;
Скрипка — Денис Кузнецов;
Альт-саксофон — Ильдар Есаков;
Барабаны — Илья Липатов;
Бас — гитара — Александр Охотин.
Концерт проходит в рамках проекта "Большой джазовый уикенд в Поволжье", который состоится 28–30 июля 2023 г. при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!