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Музыка Культура

В Доме Сивре выступит известный композитор и пианист, Ярослав Сапожинский и его "Jeo band"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль джаза в Доме Сивре продолжается! В четверг, 29 июня, в 20:00 "Самарское джазовое движение" приглашает всех любителей джаза на на концерт маэстро Ярослава Сапожинского и его коллектива "Jeo band".

Премиум-артист мирового дистрибьютора OneRPM в кластере джазовой музыки, композитор, пианист, саунд-продюсер, чьи музыкальные произведения взорвали редакционные плейлисты мировых музыкальных площадок (Spotify, Yandex, Apple, ВК, YouTube) - все это о маэстро Сапожинском.

Jeo band - коллектив с уникальным для отечественной музыки составом музыкальных инструментов.

В этот вечер играют:

Hammond organ, клавиши — Ярослав Сапожинский;
Скрипка — Денис Кузнецов;
Альт-саксофон — Ильдар Есаков;
Барабаны — Илья Липатов;
Бас — гитара — Александр Охотин.

Концерт проходит в рамках проекта "Большой джазовый уикенд в Поволжье", который состоится 28–30 июля 2023 г. при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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