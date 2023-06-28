В Доме Сивре выступит известный композитор и пианист, Ярослав Сапожинский и его "Jeo band"

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Фестиваль джаза в Доме Сивре продолжается! В четверг, 29 июня, в 20:00 "Самарское джазовое движение" приглашает всех любителей джаза на на концерт маэстро Ярослава Сапожинского и его коллектива "Jeo band".