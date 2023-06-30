В 2023 году в Самаре установят 7 светофоров с УЗС для слабовидящих

В 2022 году в Самаре было введено 6 современных светофоров, которые предусматривают устройство звуковой сигнализации — УЗС. В текущем году аналогичная работа будет произведена на 7 объектах, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Светофоры с УЗС планируется установить на: Заводском шоссе, 63А; ул. Партизанской, 60; ул. Мира, 57; ул. Фадеева, 46; но пересечении ул. Чкалова и ул. Мичурина, пересечении Ракитовского шоссе и пр. Карла Маркса; пересечении ул. Молодогвардейской и ул. Пионерской.

"Наличие и бесперебойная работа УЗС обеспечивает безопасность слабовидящих граждан при переходе проезжих частей на регулируемых пешеходных переходах, она сопровождает звуковым сигналом разрешающий сигнал светофора. УЗС подключается параллельно зеленому сигналу светофора. Смена уровня громкости может быть запрограммирована по времени суток", — отметили в ведомстве.