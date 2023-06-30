В 2023 году в Самаре установят 7 светофоров с УЗС для слабовидящих

В 2022 году в Самаре было введено 6 современных светофоров, которые предусматривают устройство звуковой сигнализации — УЗС. В текущем году аналогичная работа будет произведена на 7 объектах, сообщили в департаменте городского хозяйства.
Светофоры с УЗС планируется установить на: Заводском шоссе, 63А; ул. Партизанской, 60; ул. Мира, 57; ул. Фадеева, 46; но пересечении ул. Чкалова и ул. Мичурина, пересечении Ракитовского шоссе и пр. Карла Маркса; пересечении ул. Молодогвардейской и ул. Пионерской.
"Наличие и бесперебойная работа УЗС обеспечивает безопасность слабовидящих граждан при переходе проезжих частей на регулируемых пешеходных переходах, она сопровождает звуковым сигналом разрешающий сигнал светофора. УЗС подключается параллельно зеленому сигналу светофора. Смена уровня громкости может быть запрограммирована по времени суток", — отметили в ведомстве.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!