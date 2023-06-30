Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в торжественной церемонии награждения премии "Медиаперсона года" в Самаре. Номинанты премии — люди, о которых за последний год средства массовой информации чаще всего рассказывали в публикациях и эфирах.

Премия медиахолдинга "Комсомольская правда" присуждается в 15 номинациях, затрагивающих наиболее важные сферы общественной жизни. За популяризацию и продвижение спорта среди молодежи региона, поддержку и развитие спортивных федераций награжден сотрудник "Тольяттиазота" Арсен Джалилов.

Определение медиаперсоны года проходит в рамках федерального проекта "Белый бал", который существует с 2015 года и собирает в регионах представителей власти и бизнеса, культуры и спорта, общественных организаций.

Лауреат от ТОАЗа Арсен Джалилов возглавляет направление по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ", ведет активную общественную деятельность. Он является президентом федерации кикбоксинга Самарской области и спортивно-патриотического центра "Арсенал". При его участии в Тольятти прошел первый арт-фестиваль уличного искусства, всероссийский турнир по силовому экстриму и легкоатлетический забег памяти выдающихся спортсменов региона.

Арсен Джалилов, номинант премии "Медиаперсона года":

"Вместе с любой наградой приходит большая ответственность и новые обязательства перед коллегами и всеми, кто помогает реализовывать инициативы по продвижению здорового образа жизни и развитию разных видов спорта. Благодаря поддержке "Тольяттиазота" многое уже сделано, еще больше — предстоит. Спорт на предприятии представлен сильной корпоративной командой, поддержка городских и региональных соревнований ведется в рамках программы "ТОАЗ — спорту".