Т Плюс отремонтирует II-ю магистраль Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт II-й магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 3 по 16 июля 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: пр. Кирова — ул. Физкультурная — ул. 22 Партсъезда — ул. Свободы — ул. Победы — ул. Каховская — ул. Нагорная — ул. Черемшанская — пр. Юных Пионеров — ул. Металлургов — ул. Металлистов.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам: (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.