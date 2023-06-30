В Тольятти будут судить мигранта, решившего подзаработать на наркотиках

В Тольятти отправили в суд уголовное дело гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мужчина приехал в Россию в начале 2023 года. Он нуждался в деньгах, так как был единственным кормильцем в семье и содержал двух несовершеннолетних братьев и больного отца.

В марте обвиняемый нашел через мессенджер объявление о подработке наркокурьером. Мигранту нужно было забирать крупные партии наркотиков, расфасовывать их и делать "закладки" в Сызрани.

Задержали мужчину на посту ДПС "Рубеж" в Тольятти. Он ехал на такси из Самары в Сызрань. При задержании полицейские изъяли более пять свертков с 299 г героина.