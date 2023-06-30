В регионе появятся новые производственные предприятия и объекты для отдыха и оздоровления

Почти два миллиарда рублей вложат инвесторы в развитие трех новых проектов в Самарской области. Рабочая группа по рассмотрению перспективных инвестиционных проектов под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова утвердила сразу три заявки от инвесторов для их реализации на территории региона.

В Правительстве региона успешно функционирует Совет по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством Губернатора Дмитрия Азарова. При активном участии главы региона, за последние 5 лет в губернии открылось 101 новое производство, создано более 48 тысяч рабочих мест, удалось добиться рекордно низкого уровня безработицы.

"Это произошло не само собой, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров в своем Послании, — Благодаря системной работе, выстроенному взаимодействию региона с промышленниками, предпринимателями, инвесторами, новой экономике и инфраструктуре".

Один из рассмотренных проектов подразумевает строительство производственно-складского комплекса в Красноярском районе. Предприятие запустит производство строительного оборудования (бетонных заводов) для продажи продукции на внутреннем рынке РФ, а также некоторых стран СНГ. Инвестиции в проект составят почти 800 млн рублей.

Второй инвестор намерен существенно расширить действующее производство стройматериалов. Речь идет о строительстве новых мощностей для производства пазогребневых плит, штукатурки, шпатлевки, грунтовки и клеев — наиболее используемых материалов на строительном рынке. Инвестиции в проект составят 585 млн рублей.

Третий проект подразумевает строительство многопрофильного Центра здоровья и отдыха для детей и взрослых на территории Самары с наличием гостинцы и парковки. Инвестор готов вложить в проект почти 600 млн рублей.

"Рабочая группа по инвестиционным проектам создана для помощи инвесторам в реализации их проектов. Это место, где представители бизнеса не просто могут услышать экспертные мнения от руководителей структурных подразделений Правительства, но и на месте обозначить задачи, которые нужно решать сообща, — пояснил Дмитрий Богданов. — К каждому проекту мы назначаем курирующее профильное министерство и персонального ответственного в должности не ниже замминистра. При этом наше "Агентство по привлечению инвестиций" оказывает всю необходимую поддержку как на этапе реализации инвестпроекта, так и после его запуска".

По итогам проведения рабочей группы все три проекта включены в повестку очередного заседания Совета по улучшению инвестклимата, который состоится в ближайшее время.