16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском Курумоче развернут сервис по ремонту самолетов ФНС не смогла доказать фиктивность сделок в "Гиппократе" ЗОЖ-продукты занимают на столах россиян все больше места ПроШкола и правительство Самарской области подписали концессионное соглашение о строительстве IT-кампуса Прокуратура возвращает земли, захваченные в районе KIN.UP

Государство и Бизнес Экономическая политика

В регионе появятся новые производственные предприятия и объекты для отдыха и оздоровления

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти два миллиарда рублей вложат инвесторы в развитие трех новых проектов в Самарской области. Рабочая группа по рассмотрению перспективных инвестиционных проектов под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова утвердила сразу три заявки от инвесторов для их реализации на территории региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Правительстве региона успешно функционирует Совет по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством Губернатора Дмитрия Азарова. При активном участии главы региона, за последние 5 лет в губернии открылось 101 новое производство, создано более 48 тысяч рабочих мест, удалось добиться рекордно низкого уровня безработицы.

"Это произошло не само собой, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров в своем Послании, — Благодаря системной работе, выстроенному взаимодействию региона с промышленниками, предпринимателями, инвесторами, новой экономике и инфраструктуре".

Один из рассмотренных проектов подразумевает строительство производственно-складского комплекса в Красноярском районе. Предприятие запустит производство строительного оборудования (бетонных заводов) для продажи продукции на внутреннем рынке РФ, а также некоторых стран СНГ. Инвестиции в проект составят почти 800 млн рублей.

Второй инвестор намерен существенно расширить действующее производство стройматериалов. Речь идет о строительстве новых мощностей для производства пазогребневых плит, штукатурки, шпатлевки, грунтовки и клеев — наиболее используемых материалов на строительном рынке. Инвестиции в проект составят 585 млн рублей.

Третий проект подразумевает строительство многопрофильного Центра здоровья и отдыха для детей и взрослых на территории Самары с наличием гостинцы и парковки. Инвестор готов вложить в проект почти 600 млн рублей.

"Рабочая группа по инвестиционным проектам создана для помощи инвесторам в реализации их проектов. Это место, где представители бизнеса не просто могут услышать экспертные мнения от руководителей структурных подразделений Правительства, но и на месте обозначить задачи, которые нужно решать сообща, — пояснил Дмитрий Богданов. — К каждому проекту мы назначаем курирующее профильное министерство и персонального ответственного в должности не ниже замминистра. При этом наше "Агентство по привлечению инвестиций" оказывает всю необходимую поддержку как на этапе реализации инвестпроекта, так и после его запуска".

По итогам проведения рабочей группы все три проекта включены в повестку очередного заседания Совета по улучшению инвестклимата, который состоится в ближайшее время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2