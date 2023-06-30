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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самозанятые производители могут регистрировать товарные знаки

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи специального налогового режима с 29 июня получили возможность регистрировать собственные товарные знаки. Вступивший в силу федеральный закон разработан Минэкономразвития РФ.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Нововведение позволит представителям микробизнеса и даже тем, кто только начинает свой предпринимательский путь, повысить узнаваемость своих брендов на рынке и конкурировать наравне с компаниями и ИП. Кроме того, документ разрешает иностранным гражданам регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП.

Напомним, что ранее право владеть товарными знаками было только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Условия для развития бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В дополнение к федеральным решениям, на уровне региона постоянно расширяется перечень инструментов поддержки начинающих предпринимателей. Это одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Возможность регистрации товарного знака — еще одно преимущество официального статуса самозанятого и работы в легальном поле. В Самарской области зарегистрировано уже более 180 тысяч пользователей специального налогового режима. Многие из них реализуют свои творческие проекты, создают изделия ручной работы и благодаря нововведению смогут сосредоточиться на развитии личного бренда, охраняемого как объект интеллектуальной собственности", — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Получить действующее на всей территории России исключительное право на товарный знак можно, заплатив пошлину в размере от 21 700 рублей.

Еще один положительный эффект от вступления в силу закона заключается в упрощении самой процедуры регистрации товарного знака за счет либерализации требований к заявителю. После вступления закона в силу необходимость в подтверждении специального статуса — ИП или юрлица — снимается. Также упрощается переход исключительного права по договору или без него. Сейчас, чтобы приобрести исключительное право на товарный знак (например, по наследству), нужно быть индивидуальным предпринимателем. После вступления закона в силу такой статус будет не нужен.

"Я занимаюсь созданием женской одежды и хотела бы получить возможность не просто обозначить личный бренд, но и быть спокойной за то, что с ростом и развитием своего дела я не столкнусь с недобросовестными конкурентами или же просто со случайным совпадением в названии торговой марки. Новый закон поможет самозанятым уверенно расти и становиться предпринимателями", — отметила самозанятая из Самарской области Татьяна Баринова.

Гид потребителя

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