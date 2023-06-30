В Самарской области завершается акция "На дачу с удачей!"

У клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" остался один день для того, чтобы принять участие в акции "На дачу с удачей!" Среди ее условий — оплата тепловой энергии за май и внесение авансового платежа за июнь. Среди участников будут разыграны призы — велосипеды.
Напомним, что летняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходит с 1 по 30 июня 2023 года. Итоги будут подведены в июле 2023 года.
"Принять участие в летней акции могут клиенты энергокомпании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. И у всех граждан, выполнивших условия, есть возможность выиграть суперприз от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробности об акции "На дачу с удачей!" можно узнать на официальном сайте энергокомпании: samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!