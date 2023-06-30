В Самарской области завершается акция "На дачу с удачей!"

У клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" остался один день для того, чтобы принять участие в акции "На дачу с удачей!" Среди ее условий — оплата тепловой энергии за май и внесение авансового платежа за июнь. Среди участников будут разыграны призы — велосипеды.

Напомним, что летняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходит с 1 по 30 июня 2023 года. Итоги будут подведены в июле 2023 года.

"Принять участие в летней акции могут клиенты энергокомпании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. И у всех граждан, выполнивших условия, есть возможность выиграть суперприз от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности об акции "На дачу с удачей!" можно узнать на официальном сайте энергокомпании: samara.esplus.ru/promo/.