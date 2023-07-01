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В Тольятти полицейские задержали наркосбытчиков

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители получили от неравнодушных граждан информацию, что в одном из подъездов многоквартирного дома в Автозаводском районе находятся двое возможных наркосбытчиков.

Незамедлительно выехав по указанному адресу, оперативники задержали двух 31-летних мужчин. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана куртки одного из мужчин сверток с белым веществом.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон в крупном размере.

В ходе опроса безработные местные жители, признали свою вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что наркотики хранили с целью дальнейшего распространения путем закладок на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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