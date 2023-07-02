В Тольятти супружеская пара из мети подожгла машину соседа

Сотрудники полиции Тольятти задержали супружескую пару, подозреваемую в поджоге автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июне текущего года за помощью к правоохранителям обратился местный житель, заявивший, что около одного из гаражных боксов в Комсомольском районе произошло возгорание принадлежащего ему легкового автомобиля Lada Granta.

Прибывший на место эксперт-криминалист тщательно обследовал автомашину и прилегающую территорию. Изъятые вещественные доказательства указывали на умышленный поджог. На изъятой с камеры видеонаблюдения записи 62-летний собственник пострадавшего авто узнал в "поджигателях" супружескую пару, которая год назад работала в управляющей компании по обслуживанию его дома.

Во время оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину и женщину на по месту жительства на территории микрорайона Шлюзовой и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная супружеская пара вину признала. 33-летний житель Тольятти пояснил сотрудникам полиции, что поджог они совершили на почве личных неприязненных отношений. Год назад задержанные были соседями потерпевшего и работали в компании по предоставлению услуг по содержанию придомовой территории данного дома. Сосед предъявлял претензии по качеству исполняемых супругами обязанностей их руководству. Вскоре супружеская пара была уволена и потеряла единственный источник дохода. Накануне произошедшего они с женой употребляли спиртные напитки и решили проучить бывшего соседа посредством поджога его машины.

"Подозреваемые приехали на место происшествия на велосипедах. Сломав крышку бензобака, мужчина поместил во внутрь палку, обмотанную ветошью и поджег ее. Однако, машина не загорелась. Тогда женщина достала из ближайшего мусорного контейнера пакет, поставила его на багажник. Мужчина поджог его и они скрылись с места преступления. Злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, огонь заметили соседи и вовремя вызвали сотрудников пожарной охраны", — пояснил начальник Уголовного розыска отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Виктор Кшенников.

Ранее судимому за кражу местному жителю, и его жене предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.