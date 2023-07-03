В Самаре выделят 45 млн рублей на содержание сетей наружного освещения

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Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по содержанию сетей наружного освещения Самары. Начальная цена контракта — 45 млн рублей.