В Тольятти береза остановила парня, севшего за руль без водительских прав

В воскресенье, 2 июля, в Тольятти 19-летний парень без водительских прав сел за руль и устроил ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 00:25 молодой человек на ВАЗ-21083 двигался по Южному шоссе в направлении ул. Тополиной. В районе здания № 4, поворачивая направо, он съехал с дороги и врезался в дерево.
После этого парня отвезли в больницу, а его машину — на спецстоянку.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!