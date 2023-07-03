В Тольятти береза остановила парня, севшего за руль без водительских прав

В воскресенье, 2 июля, в Тольятти 19-летний парень без водительских прав сел за руль и устроил ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:25 молодой человек на ВАЗ-21083 двигался по Южному шоссе в направлении ул. Тополиной. В районе здания № 4, поворачивая направо, он съехал с дороги и врезался в дерево.

После этого парня отвезли в больницу, а его машину — на спецстоянку.