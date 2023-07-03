Виталий Суханов: "Современное искусство — это в первую очередь свобода"

Виталий Суханов — известный самарский музыкант, танцор и диджей, сооснователь лейбла "DISCO BUMP" и саб-лейбла "ADULT CULT". Виталий большой любитель винила, предпочитает выпускать музыку на грампластинках. На сегодняшний день под лейблом "DISCO BUMP x ADULT CULT" вышло уже 10 виниловых релизов. В интервью он поведал о различиях между современным и традиционным видами искусства, рассказал, где заканчивается творчество и начинается коммерция, и дал пару советов начинающим творцам.

— Расскажите кратко про ваш путь: как начали заниматься музыкой, как решили создать лейбл.

— Все идет из детства: оно у меня пришлось на 90-е, когда особо информации не было. Очень удивляло услышать что-то новое. Потом все это переросло в танцы. Начал танцевать благодаря различной музыке — это и электронная, и брейк-бит, и так далее. Потом информации становилось больше.

Посредством танца я начал знакомиться с такой культурой как диджеинг (именно хип-хоп диджеинг). Когда с двух пластинок кидают куски, быстро создают свой ритм, используя фейдер, скретчи и тому подобные штуки — это было прямо "Вау!" как круто! Заинтересовала эта сторона пластинок.

Параллельно интересовался еще клубной культурой и музыкой, как все это выглядит. Со временем это переросло в то, что сам стал собирать пластинки, играть музыку в разных жанрах. Начиналось с фанка, хип-хопа, а сейчас предела нет — все нравится.

В какой-то момент с другом, с которым вместе танцевали, решили играть вдвоем. Поиграв пару лет, поняли, что нужно делать лейбл и выпускать музыку. Так как сами писали, решили сначала свое выпустить. И отсюда "пошло-поехало": начали общаться, привлекать других музыкантов.

— Говоря про современное искусство, что вы понимаете под этим термином, что это для вас?

— Наверно, это в первую очередь — свобода. Свобода потока сознания, все, что ты можешь впитать в тот жизненный промежуток, в котором ты находишься. В синтезе со своим внутренним состоянием ты выливаешь это все в какой-то материальный образ: будь то какие-то абстрактные танцы, рисование или создание музыки. Синтез в свободном потоке.

Если речь идет об искусстве, а не о коммерции, то как можно меньше шаблонов и рамок, как можно больше свободы — тогда это искусство. Если ты этот поток засовываешь в какие-то рамки, то в простонародье это называется попса. Тоже искусство, но она уже больше ориентирована на коммерцию. Две звуковых дорожки, два биточка, три мазка кистью и пожалуйста — продаем быстрее подороже. Нужно чтобы как можно больше известных людей под этим зарекомендовались, и накручиваем цену. Здесь искусство себя изживает.

— Можно тогда сказать, что свобода мышления и выражения — то, что отличает искусство от "неискусства" в значении попсы, конвейера.

— Да.

— А тогда какое отличие от "традиционного" искусства?

— Традиционное искусство уже имеет некие рамки традиций, а современное искусство впитывает в себя все. Например, современные танцы, которые потеряли границы, и ты просто танцуешь в унисон с музыкой. Неважно, какие формы ты используешь. Своего рода фристайл.

Главное, чтобы здесь современное искусство не заходило за грань аморальности. Знаете, рисовать картины "одним местом" тоже искусство, но мне кажется, оно нарушает моральные принципы. Ты пытаешься не творить, а выпендриться. Если человек не привлекает такие ресурсы, то это можно назвать современным искусством. Ну и если не двигаешься в шаблоне: это модерн, это постмодерн. Нет границ и рамок.

— Когда мы общались с другими деятелями искусства, пришли к такой мысли: современное искусство коллективно и направлено на объединение людей. Согласны ли вы с таким мнением?

— Думаю да. Своего рода призыв к объединению и выходу из рамок и шаблонов — быть свободными от них. Рамки должны быть высшего, духовного порядка, чтобы человек оставался человеком.

Современное искусство это и передает — уровень сознания современного человека: он может творить, не богохульствуя, не принижая нравственные убеждения других людей, народов и т. д.

— Если говорить про коммуникацию между самарскими музыкантами, можно ли сказать, что у нас "тесная тусовка"? Общаетесь ли вы с музыкантами, которые не входят в лейбл?

— Про "тесную тусовку" сложно сказать. Тесной коллективизации в Самаре не наблюдал. Есть общности по взглядам, по интересам. Если говорить только по творчеству, то все сложнее. Здесь тонкая грань, которую я заметил. Любой творческий результат или порыв обвешан амбициями. Часто амбиции берут верх над творчеством, и человек свое творчество "изолирует" от общностей. Все пропускается через ложное эго.

Бывает, что люди из разных сфер, "тусовок" общаются. Художники, музыканты, поэты. Они на этом порыве, свободе могут общаться. А порой люди из одной "тусовки" создают проблемы из-за эго и амбиций.

Общаюсь ли я с музыкантами не лейбла — да.

Уфа, например, в плане объединения получше. Там все стремятся переплетаться. Художники с музыкантами и т. п. Хотят поделиться тем, что ты творишь. Это то, что я наблюдал, но везде по-разному.

— Ваша работа для вас кайф?

— Конечно! Однозначно да.

— Но для многих она часто из кайфа превращается в рутину. Что делать, чтобы искусство не переходило в обыденность?

— Скажу про свой способ. Занимайтесь разным творчеством. Когда одно направление будет вязнуть в рутине, это будет создавать некое уныние, то можно переключиться на другое, а это пока отложить. Вдохновляйтесь на творчество с не творчества и наоборот. Иногда встретить своего человека, вторую половину — это придаст вдохновения. Может, ты посмотришь фильм какой-то, и он тебя зацепит. А может перечитаешь книгу, и она вдохновит тебя на творческие подвиги. Кроме того, отвлечение от деятельности может дать толчок в развитии этой деятельности.

— По вашему мнению: развивается ли в Самаре современное искусство? Достаточно ли "пространства" и возможностей для молодежи и новичков?

— В Самаре искусство всегда развивалось и развивается. В городе хороший уровень в разных сферах. Были и такие таланты, что можно на мировой уровень выставить, на мой взгляд.

Есть ли возможности и условия? Отвечу так: они есть всегда, но в то же время их никогда нет. Творить можно и сидя в тюрьме, создавать шедевры в максимально ограниченных условиях, если есть желание. При этом, когда начинаешь расти, тебе не хватает пространства. Если чувствуешь, что перерастаешь — пожалуйста, есть столица, Нью-Йорк, Лондон. Везде можно найти, что в тебе отзовется.

Как правило: люди уезжают искать себя. Я знаю много тех, кто именно так и поступил. Но они не говорили, что в Самаре "тухляк". Не хватало просто самарских ресурсов, и они ехали: кто в Москву — Питер, кто в Европу.

— То есть перспективы для молодых, для новичков всегда есть?

— Всегда есть. Творчество такая штука, которая требует движения. Ты можешь прокачаться, сидя в комнате. Но рано или поздно придется выдвигаться. Это такой творческий этап. Выдвигаться в смысле, что нужно где-то черпать, вдохновляться. Одни и те же картинки, люди, разговоры начнут "стопорить". Придется совершить этот шаг. Можно выйти из квартиры в Самаре и сказать: "###### (ни фига себе) сколько возможностей!" А можно здесь бегать-бегать в одном и том же и понять, что ты забегался. Надо шагать дальше. Возможности есть для всех и всегда.

— Если говорить про самарскую публику (слушатели, зрители), она сподвигает к творчеству? Насколько у нас люди заинтересованы современным творчеством? Бывает в каких-то городах современное искусство хейтят, например, ты не можешь найти свою аудиторию.

— Начнем с того, что Самара миллионник. В силу этого, здесь уже есть площадка и любителей, и хейтеров. Все от тебя зависит, так скажем, какая ты рыба: если ты — крупная, то нужно куда-то плыть дальше на свой страх и риск. Придется рисковать.

В целом люди интересуются. Но здесь как на рынке: народ ходит и смотрит, но не всегда знает, что хочет. В этом вся проблема. Интерес есть, а в чем — непонятно. Структура должна формироваться с узкого круга, образовывать спрос. Как ты узнаешь о том или ином продукте, пока не запустишь его в массы?

Сейчас все перенасыщено очень большим разнообразием и не совсем понятым творчеством, которое больше ориентировано на "хайпануть" и "сорвать куш". Если создавать определенный запрос, то народ будет формироваться, тянуться. Но это, если идея — не сорвать куш, а сделать что-то действительно вдохновляющее.

Однако я сужу по себе, как и все, наверно, должны. Я в детстве вдохновлялся от увиденного или услышанного настолько сильно, что меня захватывало это на долгие годы. Такое должно быть творчество. А не вот: он классный, успешный, а что за этим стоит — деньги. И все: я тоже хочу много денег, а потом уже творчество, успех. Хоть на вебкаме работать — главное много денег. Это как раз и разнится с понятием искусства.

Если преподносить искусство как искусство, то сначала народ будет не понимать, но потом сформирует поток интереса. Так как сейчас все на хайпе и полупопсовых проектах, создается сложность с тем, чтобы точно ответить на вопрос.

Я могу это все объяснить со стороны искусства. Город — миллионник, все здесь есть, все располагает. Нужно только понять, что мы сами хотим от этого миллионника. Бывает в маленьких городах одно направление, и весь город этому радуется, поддерживают. А бывает: большой город — но не знаешь где урвать, за что зацепиться.

— Вы сказали, что для художника важно предоставить такой творческий продукт аудитории, чтобы она за него зацепилась. Когда вы ощутили подобное, какое у вас было состояние?

— Одно из моих первых творчеств — танцы. Когда я увидел, что мои танцы завораживают людей, будоражат их (мне было лет 15), я понял, что неким образом, своей энергией могу создавать мощный позитив людям. В плане музыки - это тот момент, когда ты отыграл на вечеринке, и к тебе подходят, жмут руку. В глазах людей благодарность за музыку. Видно: что-то внутри них сдвинулось с места, открылось. Как я от музыки "открывался", так мне удавалось людей "открыть", зацепить. И когда это происходило, я мог сказать: "получилось то, что я хотел".

— Вы уже поделились опытом, что делать, чтобы искусство не переходило в рутину, рассказали про пространство. Какие еще советы, пожелания вы бы дали начинающим творцам?

— Ищите общения с подлинным искусством, с некоммерческим продуктом. В основе создания коммерческого продукта лежит совсем не сублимация душевной травмы, а четкий бизнес-план. Поэтому коммерческий продукт никогда не исцеляет ни боли художника, его создающего, ни боли зрителя, его покупающего.