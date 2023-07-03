Два человека попали в больницу после ДТП на ул. Новозаводской в Тольятти

В понедельник, 3 июля, в Тольятти произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 14:45 водитель Lada Klalina, выезжая со второстепенной дороги на ул. Новозаводскую, не уступил дорогу и столкнулся с Datsun.

С места ДТП в больницу доставили водителя Datsun и его пассажира.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства случившегося.