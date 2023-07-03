У научного журнала ТГУ появилась англоязычная версия

С этого года Тольяттинский госуниверситет издаёт две идентичные версии журнала Frontier Materials & Technologies: одну — на русском, вторую — на английском языке. Это значительно расширяет читательскую аудиторию. Материалы обеих версий можно прочесть в электронном виде на сайте.

Публикация научных статей во Frontier Materials & Technologies для российских и зарубежных учёных бесплатная.

"Мы давно рассматривали вариант издания журнала на английском языке, чтобы более широко представлять Frontier Materials & Technologies на международном рынке. Переводились на английский аннотации к статьям, подписи к фотографиям, схемам и рисункам, названия таблиц. Но у иностранных исследователей не было возможности прочесть на английском языке основной текст статьи. Да, есть электронный перевод, однако он не всегда даёт верные формулировки и нередко нарушает смысл статьи. Поэтому главный редактор Frontier Materials & Technologies ректор ТГУ Михаил Михайлович Криштал предложил все публикуемые материалы в журнале на русском языке полностью переводить на английский и издавать англоязычную версию. Редколлегия его в этом поддержала", — рассказала директор библиотечно-издательского комплекса ТГУ Алена Асаева.

С 2023 года авторы могут направлять в журнал материалы либо на русском, либо на английском языке. Редакция Frontier Materials & Technologies самостоятельно обеспечивает перевод всей статьи (а не только метаданных) с одного языка на другой. Текст после перевода обязательно вычитывают носители языка — русскоязычные или англоязычные. Это позволяет добиться более точных формулировок и исключить возможные смысловые ошибки.

"Одна из наших задач — привлечение в журнал зарубежных авторов. Как правило, материалы они присылают на английском. Мы предлагаем им не только публикацию оригинальной статьи на английском языке, но и публикацию этой же статьи в переводе на русский, — комментирует Алена Асаева. — Первый Frontier Materials & Technologies на двух языках вышел 30 марта 2023 года. И мы уже получили на рецензирование несколько статей от индийских исследователей. Как только материалы будут приняты редактором, начнётся их перевод на русский. Все расходы по переводу издание берёт на себя".