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Общество

У научного журнала ТГУ появилась англоязычная версия

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С этого года Тольяттинский госуниверситет издаёт две идентичные версии журнала Frontier Materials & Technologies: одну — на русском, вторую — на английском языке. Это значительно расширяет читательскую аудиторию. Материалы обеих версий можно прочесть в электронном виде на сайте.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Публикация научных статей во Frontier Materials & Technologies для российских и зарубежных учёных бесплатная.

"Мы давно рассматривали вариант издания журнала на английском языке, чтобы более широко представлять Frontier Materials & Technologies на международном рынке. Переводились на английский аннотации к статьям, подписи к фотографиям, схемам и рисункам, названия таблиц. Но у иностранных исследователей не было возможности прочесть на английском языке основной текст статьи. Да, есть электронный перевод, однако он не всегда даёт верные формулировки и нередко нарушает смысл статьи. Поэтому главный редактор Frontier Materials & Technologies ректор ТГУ Михаил Михайлович Криштал предложил все публикуемые материалы в журнале на русском языке полностью переводить на английский и издавать англоязычную версию. Редколлегия его в этом поддержала", — рассказала директор библиотечно-издательского комплекса ТГУ Алена Асаева.

С 2023 года авторы могут направлять в журнал материалы либо на русском, либо на английском языке. Редакция Frontier Materials & Technologies самостоятельно обеспечивает перевод всей статьи (а не только метаданных) с одного языка на другой. Текст после перевода обязательно вычитывают носители языка — русскоязычные или англоязычные. Это позволяет добиться более точных формулировок и исключить возможные смысловые ошибки.

"Одна из наших задач — привлечение в журнал зарубежных авторов. Как правило, материалы они присылают на английском. Мы предлагаем им не только публикацию оригинальной статьи на английском языке, но и публикацию этой же статьи в переводе на русский, — комментирует Алена Асаева. — Первый Frontier Materials & Technologies на двух языках вышел 30 марта 2023 года. И мы уже получили на рецензирование несколько статей от индийских исследователей. Как только материалы будут приняты редактором, начнётся их перевод на русский. Все расходы по переводу издание берёт на себя".

Frontier Materials & Technologies — рецензируемый научный журнал Тольяттинского госуниверситета. Издание основано в 2008 году. Периодичность — четыре номера в год. Главным редактором является ректор ТГУ Михаил Криштал. До декабря 2021 года журнал выходил под названием "Вектор науки Тольяттинского государственного университета". В журнале публикуются оригинальные научные статьи, посвящённые машиностроению, металлургии и материаловедению. Журнал входит в ядро РИНЦ, индексируется в международной базе данных Scopus, крупнейшей китайской базе научных изданий CNKI (China National Knowledge Infrastructure), DOAJ (Directory of Open Access Journals).

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