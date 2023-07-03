16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском Курумоче развернут сервис по ремонту самолетов ФНС не смогла доказать фиктивность сделок в "Гиппократе" ЗОЖ-продукты занимают на столах россиян все больше места ПроШкола и правительство Самарской области подписали концессионное соглашение о строительстве IT-кампуса Прокуратура возвращает земли, захваченные в районе KIN.UP

Государство и Бизнес Экономическая политика

Центр "Мой бизнес" организует ярмарку самозанятых в Струковском саду

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15-16 июля в Струковском саду при поддержке регионального центра "Мой Бизнес" пройдет ярмарка товаров и продукции самозанятых мастеров Самарской области.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые из разных отраслей: создания сувениров, одежды и украшений, производства пищевой продукции, предметов интерьера, игрушек и др.

Уникальная продукция мастеров и производителей со всего региона привлечет внимание аудитории и найдет своего покупателя. Событие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Ярмарка будет работать на протяжении двух дней в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев — в Струковском саду — с 11:00–21:00.

Каждому участнику будет предоставлено место для выставки своих товаров, а также необходимое оборудование для комфортной работы.

Помимо выставки-продажи на маркете будет организована развлекательная программа для посетителей всех возрастов. Это создаст приятную атмосферу и привлечет больше потенциальных клиентов. Организатором маркета выступает команда "Promarket Samara".

Заявки принимаются до 11 июля 2023 года по ссылке. О результатах отбора станет известно уже 12 июля — участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6