Центр "Мой бизнес" организует ярмарку самозанятых в Струковском саду

15-16 июля в Струковском саду при поддержке регионального центра "Мой Бизнес" пройдет ярмарка товаров и продукции самозанятых мастеров Самарской области.

Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые из разных отраслей: создания сувениров, одежды и украшений, производства пищевой продукции, предметов интерьера, игрушек и др.

Уникальная продукция мастеров и производителей со всего региона привлечет внимание аудитории и найдет своего покупателя. Событие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Ярмарка будет работать на протяжении двух дней в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев — в Струковском саду — с 11:00–21:00.

Каждому участнику будет предоставлено место для выставки своих товаров, а также необходимое оборудование для комфортной работы.

Помимо выставки-продажи на маркете будет организована развлекательная программа для посетителей всех возрастов. Это создаст приятную атмосферу и привлечет больше потенциальных клиентов. Организатором маркета выступает команда "Promarket Samara".

Заявки принимаются до 11 июля 2023 года по ссылке. О результатах отбора станет известно уже 12 июля — участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено.