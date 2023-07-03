Центр "Мой бизнес" организует ярмарку самозанятых в Струковском саду

15-16 июля в Струковском саду при поддержке регионального центра "Мой Бизнес" пройдет ярмарка товаров и продукции самозанятых мастеров Самарской области.
Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые из разных отраслей: создания сувениров, одежды и украшений, производства пищевой продукции, предметов интерьера, игрушек и др.
Уникальная продукция мастеров и производителей со всего региона привлечет внимание аудитории и найдет своего покупателя. Событие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Ярмарка будет работать на протяжении двух дней в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев — в Струковском саду — с 11:00–21:00.
Каждому участнику будет предоставлено место для выставки своих товаров, а также необходимое оборудование для комфортной работы.
Помимо выставки-продажи на маркете будет организована развлекательная программа для посетителей всех возрастов. Это создаст приятную атмосферу и привлечет больше потенциальных клиентов. Организатором маркета выступает команда "Promarket Samara".
Заявки принимаются до 11 июля 2023 года по ссылке. О результатах отбора станет известно уже 12 июля — участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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