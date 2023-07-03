В Тольятти вскрылось мошенничество в школе олимпийского резерва

Прокуратура Тольятти обнаружила коррупционные нарушения в Спортивной школе олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика".

По данным надзорного ведомства, в 2020–2023 гг. руководители учреждения присваивали деньги, предназначенные для выплат тренерам. Ущерб, нанесенный бюджету города, составил не менее 1 млн рублей.

В связи с этим теперь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").