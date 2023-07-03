В Тольятти вскрылось мошенничество в школе олимпийского резерва

Прокуратура Тольятти обнаружила коррупционные нарушения в Спортивной школе олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика".
По данным надзорного ведомства, в 2020–2023 гг. руководители учреждения присваивали деньги, предназначенные для выплат тренерам. Ущерб, нанесенный бюджету города, составил не менее 1 млн рублей.
В связи с этим теперь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?