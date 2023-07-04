В Тольятти нелегал ударил ножом охранника ресторана

В Тольятти задержан гражданин одной из соседних республик, ударивший ножом охранника ресторана, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации от развлекательного заведения на ул. 40 лет Победы 28-летинего местного жителя.

Было установлено, что у потерпевшего произошел конфликт с посетителем заведения. Когда словесная перепалка переросла в драку на улице, гость заведения нанес сотруднику частной охранной организации колюще-режущим предметом удар в бедро, убежал и скрылся на попутном автомобиле. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую медицинскую помощь.

Согласно заключению эксперта, умышленными действиями злоумышленника здоровью потерпевшего причинен легкий вред.

Оперативники установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление уроженец одной из соседних республик, незаконно находящийся на территории Российской Федерации. В отношении задержанного сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ". Решением Автозаводского районного суда Тольятти иностранному гражданину назначено наказание в виде административного выдворения за пределы РФ в принудительном порядке. В настоящее время мужчина содержится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении 43-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.