Самарские клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" стали чаще подключаться к личному кабинету

Более 250 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" активно пользуются личным кабинетом компании. Только за июнь к дистанционному сервису компании подключилось почти 2,5 тысячи жителей региона, сообщает пресс-служба предприятия.
Всем посетителям личного кабинета компании с первого числа каждого месяца доступна квитанция на оплату за тепловую энергию за предыдущий период. Кроме того, с помощью личного кабинета можно передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции и скачать их архив за предыдущие 3 года.
В личном кабинете клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут настроить получение платежного документа по электронной почте. Все оформившие подписку на электронную квитанцию этим летом имеют шанс выиграть приз от энергетиков.
"В Самарской области мы проводим акцию "Офис в кармане", основным условием которой является отказ от бумажных платежных документов. Среди всех участников акции состоится розыгрыш смартфонов — до 31 июля и до 31 октября 2023 года", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!