Самарские клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" стали чаще подключаться к личному кабинету

Более 250 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" активно пользуются личным кабинетом компании. Только за июнь к дистанционному сервису компании подключилось почти 2,5 тысячи жителей региона, сообщает пресс-служба предприятия.

Всем посетителям личного кабинета компании с первого числа каждого месяца доступна квитанция на оплату за тепловую энергию за предыдущий период. Кроме того, с помощью личного кабинета можно передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции и скачать их архив за предыдущие 3 года.

В личном кабинете клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут настроить получение платежного документа по электронной почте. Все оформившие подписку на электронную квитанцию этим летом имеют шанс выиграть приз от энергетиков.

"В Самарской области мы проводим акцию "Офис в кармане", основным условием которой является отказ от бумажных платежных документов. Среди всех участников акции состоится розыгрыш смартфонов — до 31 июля и до 31 октября 2023 года", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.