Самарчанка хотела заработать на ставках на спорт и лишилась миллиона

В Самаре 34-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, обещавших легкий заработок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщина-фрилансер нашла на паблик "ВКонтакте", где предлагали "сливать" ставки на договорных матчах на одном из букмекерских сервисов, используя онлайн-кошелек, который будет пополнять "работодатель".
Потерпевшая зарегистрировалась на сайте, указала банковские реквизиты и с помощью "наставника" из соцсети в течение месяца вкладывала свои деньги в заведомо проигрышные позиции в турнирной таблице.
Когда самарчанка решила проверить прибыль в виртуальном кошельке, оказалось, что через подложный сайт она перевела мошенникам 1 млн рублей.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?