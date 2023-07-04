Самарчанка хотела заработать на ставках на спорт и лишилась миллиона

В Самаре 34-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, обещавших легкий заработок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина-фрилансер нашла на паблик "ВКонтакте", где предлагали "сливать" ставки на договорных матчах на одном из букмекерских сервисов, используя онлайн-кошелек, который будет пополнять "работодатель".

Потерпевшая зарегистрировалась на сайте, указала банковские реквизиты и с помощью "наставника" из соцсети в течение месяца вкладывала свои деньги в заведомо проигрышные позиции в турнирной таблице.

Когда самарчанка решила проверить прибыль в виртуальном кошельке, оказалось, что через подложный сайт она перевела мошенникам 1 млн рублей.