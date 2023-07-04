Волонтеры Новокуйбышевского завода масел и присадок подарили вторую жизнь Клявлинским родникам

Предприятия самарской площадки "Роснефти" продолжили участие в экологической акции по восстановлению природных источников воды и благоустройству прилегающих к ним территорий. На этот раз волонтеры оживили источники в селе Старые Сосны Клявлинского района Самарской области.

Участники акции "Родники Самарской области" расчистили группу родников, питающих реку Сорок ключей. На ее берегах расположены несколько поселений, основанных в конце 17 века. Прибрежная территория — богатейший ареал обитания растений и животных, занесённых в Красную книгу губернии.

Для местных жителей родники, по сути, означают жизнь — ключи питают реки и озера, поддерживают водный баланс, играют важную роль в обеспечении водой домашних хозяйств и предприятий района.

Поэтому сельчане с энтузиазмом включились в работу и даже помогли благоустроить источник с историческим названием Гусиный. Давным-давно возле него паслись домашние гуси с поместья известного российского ученого-географа Рычкова. Но сегодня родник, лишенный пригляда, явно нуждался в помощи — найти его в толще опавшей листвы и поваленных деревьев было непросто.

Волонтёры убрали гнилые сучья и валежник, расчистили и укрепили русло, обустроили тропинки, заодно сделали спуск к источнику, а затем совместно с Самарским центром стандартизации и метрологии отобрали пробы воды. Их результаты помогут дать рекомендации по использованию ключевой воды.

В инициативе приняли участие работники нескольких предприятий: Новокуйбышевского завода масел и присадок, Новокуйбышевского НПЗ и Куйбышевского НПЗ. Мероприятие поддержали и в областном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Опытные спасатели привезли весь необходимый инвентарь с собой: секаторы, топоры, вилы — все пошло в ход. Через несколько часов Гусиный преобразился — после полной очистки стало ясно, что ключ очень мощный, поскольку бьет сразу из четырех точек, которые затем сливаются в полноценный поток.

Экоактивисты НЗМП рассказали, что уже в четвертый раз принимают участие в подобной акции. Ранее они помогали убирать и обустраивать природные ключи в Красноярском, Кинельском, Кинель-Черкасском районах и неподалеку от родного Новокуйбышевска. В целом волонтеры ежегодно помогают очищать берега рек, остров Проран, приводят в порядок подшефные территории в поселках Липяги и Маяк, высаживают кедры и другие зеленые насаждения.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК "Роснефть". Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

На протяжении ряда лет работники Самарской группы предприятий НК "Роснефть" участвуют в экологических акциях и природоохранных мероприятиях, среди которых "Родники Самарской области", "Вода России", "Зеленая весна" и многие другие.

Кроме того, благодаря выполнению экологических программ и применению новых технологий предприятия Самарской группы "Роснефти" минимизируют воздействие на экологию. Например, уровень забора воды из природных источников по итогам 2022 года сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Предприятия нефтепереработки и нефтехимии "Роснефти" активно внедряют инновационные комплексы очистки сточных вод.