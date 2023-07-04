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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE предлагает лизинг спецтехники Lonking с эксклюзивной скидкой до полумиллиона рублей

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно с ООО "ТОП МАШИНЕРИ" запустили специальную программу финансирования спецтехники китайской марки Lonking. Акция действует на договоры, заключённые до конца июля 2023 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE cмогут приобрести фронтальные погрузчики и экскаваторы Lonking различных модификаций с использованием эксклюзивной корпоративной скидки от 150 до 500 тысяч рублей. Размер преференции зависит от марки и модели спецтехники: так, к примеру, на мини-экскаватор Lonking CDM6080 распространяется скидка в размере 200 000 рублей, на экскаватор Lonking CDM6266 — 420 000 рублей, а лизинг фронтального погрузчика Lonking LG876N доступен с выгодой в размере 500 000 рублей. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы.

Компания ТОП МАШИНЕРИ является официальным дилером китайских марок Lonking и XGMA на территории РФ, а также поставщиком запчастей для спецтехники брендов Volvo, Komatsu, Сaterpillar, CASE, Lonking, Дст-Урал, SHANTUI, SDLG. На складе компании всегда в наличии большой выбор востребованных моделей спецтехники, запасных деталей и комплектующих для карьерной и дорожно-строительной техники. Специалисты ТОП МАШИНЕРИ организуют подбор техники для любых условий эксплуатации и быструю доставку в любой регион РФ по запросу клиента.

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

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