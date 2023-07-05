АвтоВАЗ разрабатывает минивэн и кроссовер на платформе Lada Vesta

АвтоВАЗ готовится обновить свою линейку новыми минивэном и кроссовером на платформе Lada Vesta. Об этом gazeta.ru рассказал автор Telegram-канала "Автопоток" Сергей Цыганов, ссылаясь на собственный источники на Волжском автогиганте. Первым в серию пойдет кроссовер, а затем — семейный и коммерческий вэн с более вместительным кузовом, чем у Lada Largus, который не получается делать без поддержки Renault. Эти машины будут на 15-20% дороже универсала Vesta, хотя по многим деталям, скорее всего, скопируют его, полагают эксперты.

"Сроки проекта по минивэну еще не определены, хотя сейчас со всеми новыми проектами АвтоВАЗа есть понимание, что их нужно было делать еще вчера. Есть даты по проекту кроссовера, и как я понимаю, минивэн будет выпущен после него, примерно через полгода", — рассказал Цыганов "Газете.Ru".

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью Forbes говорил, что завод выпустит кроссовер на платформе Lada Vesta в конце 2025 года.

По словам Сергея Цыганова, для обоих автомобилей от Lada Vesta будет взято только основание кузова с небольшими доработками, а верхняя часть будет разработана заново. Для кроссовера, находящегося на более глубокой стадии проработки, в августе 2023 г. планируются утверждение перед руководством базового дизайна. Затем начнутся опытно-конструкторские работы.

"Наряду с минивэном может появиться коммерческая версия. Если будет принято решение полностью заменить Largus, нет смысла делать два мелкосерийных фургончика на одном конвейере. Фактически это будет замена Largus, а не две машины, которые будут выпускаться параллельно, как в случае с Granta и Iskra", — продолжил Цыганов.

Кузов будет максимального объема, но агрегаты придется сохранить по максимуму: к началу выпуска минивэна завод наладит производство мотора 1.8 мощностью 122 л. с. в дополнение к двигателям 1.6 мощностью 90 и 106 л. с. О том, что более мощный двигатель вернется в вазовскую агрегатную гамму, ранее рассказывал руководитель проектов АвтоВАЗа Олег Груненков.

Кроссовер на базе Vesta не получит полного привода, поскольку платформа не позволяет его внедрить, а радикальная перекройка платформы, требующаяся для этого, не окупится из-за недостаточно высокого спроса на полноприводные версии кроссоверов, заключил собеседник "Газеты.Ru".

Проектирование фургона и минивэна на базе Lada Vesta может занять до трех лет, если завод пойдет по пути создания нового кузова, указывает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Пока окончательные параметры проекта еще не определены, подчеркивает он.

По цене такая машина однозначно будет выше, чем Lada Vesta, как минимум из-за большего объема применяемых материалов, полагает Максим Кадаков.

"Если сейчас универсал Lada Vesta Cross с механической коробкой и мотором мощностью 106 л. с. стоит 1,6-1,7 млн руб., то минивэн будет стоить около 2 млн руб. по состоянию на сегодняшний день", — рассуждает он.

Иного мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"Грузовая версия, очевидно, может быть на 7-10% дешевле универсала, но минивэн однозначно вырастет в цене примерно на 15-20%", — прогнозирует он.