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В июне АвтоВАЗ продал на 272% автомобилей больше, чем годом ранее АвтоВАЗ разрабатывает минивэн и кроссовер на платформе Lada Vesta АвтоВАЗ приобрел банк BARN B.V. Завод "Роберт Бош Самара" перешел в собственность РФ Денис Мантуров: АвтоВАЗу нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу

Автопром Машиностроение

В июне АвтоВАЗ продал на 272% автомобилей больше, чем годом ранее

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам июня 2023 г. официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что является лучшим результатом в 2023 г. и на 272% выше, чем в июне 2022 г., когда автомобильный рынок в России находился под влиянием кризисных явлений, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Всего в I полугодии в РФ продано 143 618 автомобилей Lada, что на 92,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Положительную тенденцию в июне обеспечил выход на рынок нового поколения Lada Vesta. В течение месяца было продано 4 258 автомобилей семейства Vesta.

Другие модели Lada также показали стабильный результат продаж. Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 16 757 единиц (+407% к июню 2022 года).

NIVA Legend в июне разошлась тиражом 3 135 автомобилей. Этот результат на 610,9% превышает июньские итоги прошлого года. Также в июне 2023 г. был продан 3 361 внедорожник NIVA Travel, что на 663,9% выше результатов июня прошлого года.

Объем производства в июне 2023 г. на 110,4% превышает июньский выпуск в 2022 г. (тогда на АвтоВАЗе и его дочерних обществах было собрано 7348 автомобилей и машинокомплектов). Всего за первую половину 2023 г. на АвтоВАЗе и дочерних обществах выпущено 135 270 автомобилей и сборочных комплектов, что на 48,7% выше, чем в первом полугодии 2022 г. (в тот период на производственных площадках АвтоВАЗа было выпущено 90 945 автомобилей и сборочных комплектов разных марок).

В настоящее время на складах АвтоВАЗа и у дилеров создан запас из 25 тыс. автомобилей, что соответствует месячному объему продаж.

"Значительное увеличение производства в первом полугодии 2023 г. — это вклад АвтоВАЗа в восстановление и уверенный рост ВВП нашей страны. Благодарю всю нашу команду, которая в сложнейших условиях санкционного давления обеспечила этот результат. Во II полугодии АвтоВАЗ планирует дальнейшее наращивание объемов производства и продаж за счет увеличения выпуска Lada Vesta различных модификаций, а также перезапуска в сентябре Lada Largus в пассажирских и коммерческих версиях. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 г.", - заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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