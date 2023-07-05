В июне АвтоВАЗ продал на 272% автомобилей больше, чем годом ранее

По итогам июня 2023 г. официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что является лучшим результатом в 2023 г. и на 272% выше, чем в июне 2022 г., когда автомобильный рынок в России находился под влиянием кризисных явлений, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Всего в I полугодии в РФ продано 143 618 автомобилей Lada, что на 92,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительную тенденцию в июне обеспечил выход на рынок нового поколения Lada Vesta. В течение месяца было продано 4 258 автомобилей семейства Vesta.

Другие модели Lada также показали стабильный результат продаж. Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 16 757 единиц (+407% к июню 2022 года).

NIVA Legend в июне разошлась тиражом 3 135 автомобилей. Этот результат на 610,9% превышает июньские итоги прошлого года. Также в июне 2023 г. был продан 3 361 внедорожник NIVA Travel, что на 663,9% выше результатов июня прошлого года.

Объем производства в июне 2023 г. на 110,4% превышает июньский выпуск в 2022 г. (тогда на АвтоВАЗе и его дочерних обществах было собрано 7348 автомобилей и машинокомплектов). Всего за первую половину 2023 г. на АвтоВАЗе и дочерних обществах выпущено 135 270 автомобилей и сборочных комплектов, что на 48,7% выше, чем в первом полугодии 2022 г. (в тот период на производственных площадках АвтоВАЗа было выпущено 90 945 автомобилей и сборочных комплектов разных марок).



В настоящее время на складах АвтоВАЗа и у дилеров создан запас из 25 тыс. автомобилей, что соответствует месячному объему продаж.

"Значительное увеличение производства в первом полугодии 2023 г. — это вклад АвтоВАЗа в восстановление и уверенный рост ВВП нашей страны. Благодарю всю нашу команду, которая в сложнейших условиях санкционного давления обеспечила этот результат. Во II полугодии АвтоВАЗ планирует дальнейшее наращивание объемов производства и продаж за счет увеличения выпуска Lada Vesta различных модификаций, а также перезапуска в сентябре Lada Largus в пассажирских и коммерческих версиях. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 г.", - заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.