Фестиваль "Пластилиновый дождь-2023" пройдет в Самаре 5-6 августа

Фестиваль "Пластилиновый дождь-2023" состоится 5-6 августа в Самаре. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Напомним, фестиваль не проводился с 2021 года.
Программа мероприятия 2023 года пока в процессе разработки. 30 июня завершился прием заявок от потенциальных участников по пяти направлениям: театральное, музыкальное, детское, танцевальное и интерактив.
Последние комментарии
Достойная организация!
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!