Фестиваль "Пластилиновый дождь-2023" пройдет в Самаре 5-6 августа

Фестиваль "Пластилиновый дождь-2023" состоится 5-6 августа в Самаре. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, фестиваль не проводился с 2021 года.

Программа мероприятия 2023 года пока в процессе разработки. 30 июня завершился прием заявок от потенциальных участников по пяти направлениям: театральное, музыкальное, детское, танцевальное и интерактив.