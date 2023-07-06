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Культура

Фестиваль "Пластилиновый дождь-2023" пройдет в Самаре 5-6 августа

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль "Пластилиновый дождь-2023" состоится 5-6 августа в Самаре. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, фестиваль не проводился с 2021 года.

Программа мероприятия 2023 года пока в процессе разработки. 30 июня завершился прием заявок от потенциальных участников по пяти направлениям: театральное, музыкальное, детское, танцевальное и интерактив.

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