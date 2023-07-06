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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

КНПЗ поздравил ветеранов предприятия со знаменательными датами

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свадьба, пожалуй, одно из самых счастливых событий в жизни человека. Но еще счастливее тот, кто проходит жизненный путь рука об руку с избранником. Для двух таких пар судьбоносное знакомство произошло благодаря работе на Куйбышевском НПЗ. На предприятии они встретились, на предприятии и проработали вместе по много лет. Своих юбиляров завод чествовал в канун Дня семьи, любви и верности.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Виктор и Галина Усовы в этом году отмечают 50-летие со дня свадьбы. Познакомились главный оператор и начальник цеха № 11 не на производстве, а на …лыжне, куда отправились вместе с коллегами. Галина Николаевна вспоминает, что с первого дня ее впечатлили забота и внимание, которые проявлял ее будущий муж. А совместная работа помогала супругам и в цеху, и в семейной жизни.

"Все заводские новости, все темы — общие. Учились вместе, делились друг с другом, стали настоящей командой: занимались спортом, участвовали в заводских соревнованиях, в мотогонках, катались на катерах, нам никогда не было скучно вместе", — говорит Виктор Васильевич. 35 лет, проведенные на КНПЗ, Усовы вспоминают с большим теплом, ведь коллеги тоже стали для них дружной и большой семьей. Стремление сделать что-то полезное, как и любой труд, помогает двигаться вперед как в профессиональном, так и в личном плане, убеждены юбиляры.

"Важно думать о деле, а не о себе — тогда ты реализуешься. Своей работой я, например, всегда была очень довольна, она живая, — рассказывает Галина Николаевна. — А в семейной жизни самое главное — доверие и уважение".

Семейство Акиньшиных — еще одна счастливая пара, сложившаяся на Куйбышевском НПЗ. В 1971 году в цех № 2 пришла Валентина, на новенькую сотрудницу бригады сразу обратил внимание Николай и сделал первый шаг.

"Я, можно сказать, сразу понял, что она будет мне женой, — вспоминает Николай Михайлович. — Все делали вместе: работали, отдыхали, так и до сих пор не расстаемся".

Спустя два года молодые специалисты поженились, и в сентябре будут праздновать уже золотую свадьбу. Работу вспоминают с любовью, говоря, что завод помогал им и в профессиональном росте, и в семейной жизни. За годы работы Валентина Сергеевна стала техником по учету, а Николай Михайлович — начальником цеха № 10 и заместителем начальника цеха № 13.

"Куйбышевский НПЗ во все времена оказывал серьезную помощь семьям заводчан, и эта традиция поддерживается и развивается, — отмечает председатель профкома КНПЗ Марина Угай. — На предприятии предусмотрена ощутимая материальная поддержка работникам завода при значимых событиях — вступлении в брак, рождении детей, организуется семейный отдых и оздоровление, проводятся семейные праздники, конкурсы и спортивные соревнования. Ветеранов никогда не забывают, поздравляют и помогают!".

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