В Тольятти разыскивают водителя, который сбил ребенка и скрылся

В Тольятти полицейские разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
5 июля, в 20:00, в арке дома № 1 на бульваре Гая автомобиль (предположительно, светлый) сбил восьмилетнюю девочку, которая шла по тротуару.
В результате ребенка госпитализировали с травмой головы. Водитель же скрылся с места аварии.
Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, у кого есть информация о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, сообщить информацию по телефонам: 8(8482)22-80-05, 8(8482) 93-60-61, 8(8482)93-60-60, 102 или обратиться по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!