В Тольятти разыскивают водителя, который сбил ребенка и скрылся

В Тольятти полицейские разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

5 июля, в 20:00, в арке дома № 1 на бульваре Гая автомобиль (предположительно, светлый) сбил восьмилетнюю девочку, которая шла по тротуару.

В результате ребенка госпитализировали с травмой головы. Водитель же скрылся с места аварии.

Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, у кого есть информация о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, сообщить информацию по телефонам: 8(8482)22-80-05, 8(8482) 93-60-61, 8(8482)93-60-60, 102 или обратиться по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14.