Полицейские разыскивают похитителя 262 пачек сигарет

Тольяттинские правоохранители ищут мужчину, обокравшего магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступник пришел в торговый павильон на ул. Автостроителей ночью 1 июня. Пока продавца не было в торговом зале, мужчина забрал 4 тыс. руб. из кассы и 262 пачки сигарет. Общая сумма ущерба составила 40,5 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-178 см, короткие темные волосы, был одет в светлую рубашку в клетку, светлые шорты до колена, темные кроссовки с оранжевой подошвой, черную кепку, на плече была черная сумка.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-35, 30-37-02, 89674929994 или 102.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?