Полицейские разыскивают похитителя 262 пачек сигарет

Тольяттинские правоохранители ищут мужчину, обокравшего магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступник пришел в торговый павильон на ул. Автостроителей ночью 1 июня. Пока продавца не было в торговом зале, мужчина забрал 4 тыс. руб. из кассы и 262 пачки сигарет. Общая сумма ущерба составила 40,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-178 см, короткие темные волосы, был одет в светлую рубашку в клетку, светлые шорты до колена, темные кроссовки с оранжевой подошвой, черную кепку, на плече была черная сумка.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-35, 30-37-02, 89674929994 или 102.