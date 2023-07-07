Очередную самарчанку обвиняют в получении пособий за выдуманного ребенка

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 42-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2019 г. местная жительница представила в ГУСЗН Самарского округа документы на предоставление "материнского капитала", а также ежемесячных пособий и выплат на ребенка. При этом сведения о рождении ребенка вне больницы и без оказания медицинской помощи были ложными. В результате с 2019 по 2023 г. самарчанка успела незаконно получить более 675 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.