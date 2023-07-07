Самарец пытался выиграть гражданское дело, а получил уголовку

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 55-летнего мужчины. Его обвиняют в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Следствие считает, что в 2022 г. самарец сделал поддельные документы для суда по гражданскому делу, чтобы решение приняли в его пользу.

Однако судебная экспертиза показала, что документы были получены и оформлены с нарушениями. В результате их исключили из числа доказательств.