Самарец пытался выиграть гражданское дело, а получил уголовку

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 55-летнего мужчины. Его обвиняют в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Следствие считает, что в 2022 г. самарец сделал поддельные документы для суда по гражданскому делу, чтобы решение приняли в его пользу.
Однако судебная экспертиза показала, что документы были получены и оформлены с нарушениями. В результате их исключили из числа доказательств.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?