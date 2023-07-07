В Волге в районе Сызрани утонула девушка

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В четверг, 6 июля, на Волге напротив Центрального пляжа в Сызрани погиб подросток. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.