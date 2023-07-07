Самарская область подтвердила высокий уровень работы с инвесторами

Самарская область прошла независимую оценку Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР), подтвердив высокий уровень качества работы и сервис в работе с потенциальными инвесторами.
Создание комфортного делового и инвестиционного климата — одна из главных задач в работе управленческой команды региона и Губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской области активно развиваются инвестиционные площадки, действуют все специальные налоговые режимы, расширяется перечень инструментов поддержки для бизнеса.
"Высокие оценки нашей работы от федеральных коллег, как и непосредственный интерес к региону со стороны инвесторов — это возможность нам самим понять, что мы движемся в правильном направлении и продолжить повышать планку, формировать идеальные условия для работы и развития бизнеса в регионе", — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
С 2023 года НААИР проводит независимую оценку качества работы региональных специализированных организаций по работе с инвесторами.
Эта оценка представляет собой широкую комплексную диагностику работы региональной спецорганизации, направленную на проверку эффективности и качества оказываемых услуг для инвесторов. По итогам оценки команда НААИР формирует аналитический отчет с рекомендациями на основе успешного российского и зарубежного опыта, которые регионы могут использовать для дальнейшего повышения эффективности организации работы и качества сервиса для инвесторов.
"По Самарской области со своей стороны отмечаем, что за последние несколько лет регион добился значительного прогресса в работе с инвесторами. Данный прогресс нашёл своё отражение в высоких баллах по итогам независимой оценки. Слаженная работа команды областного минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым и Агентства по привлечению инвестиций сформировали отлаженный механизм привлечения инвесторов в область", — отметил зампредседателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.
В рамках ПМЭФ-2023 команде Самарской области было вручено свидетельство, подтверждающее высокий уровень сервиса в работе с инвесторами в Самарской области.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана