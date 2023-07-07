Самарская область подтвердила высокий уровень работы с инвесторами

Самарская область прошла независимую оценку Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР), подтвердив высокий уровень качества работы и сервис в работе с потенциальными инвесторами.

Создание комфортного делового и инвестиционного климата — одна из главных задач в работе управленческой команды региона и Губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской области активно развиваются инвестиционные площадки, действуют все специальные налоговые режимы, расширяется перечень инструментов поддержки для бизнеса.

"Высокие оценки нашей работы от федеральных коллег, как и непосредственный интерес к региону со стороны инвесторов — это возможность нам самим понять, что мы движемся в правильном направлении и продолжить повышать планку, формировать идеальные условия для работы и развития бизнеса в регионе", — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 2023 года НААИР проводит независимую оценку качества работы региональных специализированных организаций по работе с инвесторами.

Эта оценка представляет собой широкую комплексную диагностику работы региональной спецорганизации, направленную на проверку эффективности и качества оказываемых услуг для инвесторов. По итогам оценки команда НААИР формирует аналитический отчет с рекомендациями на основе успешного российского и зарубежного опыта, которые регионы могут использовать для дальнейшего повышения эффективности организации работы и качества сервиса для инвесторов.

"По Самарской области со своей стороны отмечаем, что за последние несколько лет регион добился значительного прогресса в работе с инвесторами. Данный прогресс нашёл своё отражение в высоких баллах по итогам независимой оценки. Слаженная работа команды областного минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым и Агентства по привлечению инвестиций сформировали отлаженный механизм привлечения инвесторов в область", — отметил зампредседателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.

В рамках ПМЭФ-2023 команде Самарской области было вручено свидетельство, подтверждающее высокий уровень сервиса в работе с инвесторами в Самарской области.