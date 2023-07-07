Экс-руководителя Самарского ветеринарного объединения будут судить за мошенничества

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение по уголовному делу экс-руководителю Самарского ветеринарного объединения по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
По версии следствия, в 2021 г. женщина фиктивно трудоустроила знакомую на должность ведущего ветеринарного врача. В результате сентября 2021 г. по май 2022 г. директор начислила фиктивной сотруднице зарплату 263 тыс. рублей.
Кроме того, в октябре 2022 г. руководитель представила в контролирующие органы документы для выплаты премий за проведение вакцинации девяти сотрудникам на общую сумму 1,2 млн рублей. При этом подчиненные фактически не принимали участия в вакцинации, а после получения премии отдали деньги начальнице.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?