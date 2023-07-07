Экс-руководителя Самарского ветеринарного объединения будут судить за мошенничества

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение по уголовному делу экс-руководителю Самарского ветеринарного объединения по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, в 2021 г. женщина фиктивно трудоустроила знакомую на должность ведущего ветеринарного врача. В результате сентября 2021 г. по май 2022 г. директор начислила фиктивной сотруднице зарплату 263 тыс. рублей.

Кроме того, в октябре 2022 г. руководитель представила в контролирующие органы документы для выплаты премий за проведение вакцинации девяти сотрудникам на общую сумму 1,2 млн рублей. При этом подчиненные фактически не принимали участия в вакцинации, а после получения премии отдали деньги начальнице.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.