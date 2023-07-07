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Баскетбол Спорт

БК "Самара" откроет сезон Единой Лиги матчем с "Енисеем"

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" откроет сезон Единой Лиги ВТБ домашним матчем с красноярским "Енисеем", сообщает пресс-служба волжан. 5 октября самарцы дома сыграют с "Зенитом".

На первом этапе регулярного сезона, который продлится с 30 сентября 2023 г. по 4 февраля 2024 г., 14 команд-участниц проведут турнир в два круга — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на две группы — группа А (команды, занявшие 1-6-е места) и группа Б (команды, занявшие 7-14-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

Команды группы А напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы Б по итогам второго этапа сразятся в новом для Лиги этапе чемпионата — плей-ин — за два оставшихся места в плей-офф.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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