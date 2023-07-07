БК "Самара" откроет сезон Единой Лиги матчем с "Енисеем"

БК "Самара" откроет сезон Единой Лиги ВТБ домашним матчем с красноярским "Енисеем", сообщает пресс-служба волжан. 5 октября самарцы дома сыграют с "Зенитом".

На первом этапе регулярного сезона, который продлится с 30 сентября 2023 г. по 4 февраля 2024 г., 14 команд-участниц проведут турнир в два круга — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на две группы — группа А (команды, занявшие 1-6-е места) и группа Б (команды, занявшие 7-14-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

Команды группы А напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы Б по итогам второго этапа сразятся в новом для Лиги этапе чемпионата — плей-ин — за два оставшихся места в плей-офф.