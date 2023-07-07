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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным.

Командарм продемонстрировал губернатору созданный пункт управления связью. Специальные технические средства, которые были доставлены при поддержке руководителя области и аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, позволят повысить эффективность боевых действий.

"Сейчас на данный момент мы способны 24/7 мониторить обстановку по связи, своевременно принимать те или иные решения, - рассказали бойцы. - Для этого у нас есть специальная группа мониторинга и группа оперативного управления".

"Самые искренние слова благодарности от всех нас. Уверен, эта поддержка будет способствовать приближению нашей Победы!", - добавил командующий.

"Плечом к плечу стоят парни из разных регионов нашей страны, но большинство из них - из Поволжья. И понятно, что благодаря этим средствам связи повышается оперативность управления войсками, эффективность боевых действий", - сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, что губернатор Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО встречался с защитниками Родины, недалеко от линии боевого соприкосновения. Глава региона объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.

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