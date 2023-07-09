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Под Самарой мужчина утонул в озере

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июля, в Кинельском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

ЧП произошло в с. Парфеновка. Люди на берегу видели, как 62-летний мужчина нырнул с мостков и не выплыл. Очевидцы пытались сами найти мужчину, но безрезультатно.

Утром 9 июля по заявлению полицейских на место ЧП прибыли спасатели. Они обследовали водоем и нашли тело погибшего на глубине 4 м.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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