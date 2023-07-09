Под Самарой мужчина утонул в озере

В субботу, 8 июля, в Кинельском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
ЧП произошло в с. Парфеновка. Люди на берегу видели, как 62-летний мужчина нырнул с мостков и не выплыл. Очевидцы пытались сами найти мужчину, но безрезультатно.
Утром 9 июля по заявлению полицейских на место ЧП прибыли спасатели. Они обследовали водоем и нашли тело погибшего на глубине 4 м.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!