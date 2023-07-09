Под Самарой мужчина утонул в озере

В субботу, 8 июля, в Кинельском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

ЧП произошло в с. Парфеновка. Люди на берегу видели, как 62-летний мужчина нырнул с мостков и не выплыл. Очевидцы пытались сами найти мужчину, но безрезультатно.

Утром 9 июля по заявлению полицейских на место ЧП прибыли спасатели. Они обследовали водоем и нашли тело погибшего на глубине 4 м.