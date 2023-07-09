В Курумоче на несколько часов задержали авиарейс Самара — Хургада

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В воскресенье, 9 июля, по предварительным данным, около 11:10, по технической причине не смог вылететь рейс Самара — Хургада авиакомпании "Россия". Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.