В Курумоче на несколько часов задержали авиарейс Самара — Хургада

В воскресенье, 9 июля, по предварительным данным, около 11:10, по технической причине не смог вылететь рейс Самара — Хургада авиакомпании "Россия". Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
На рейс было зарегистрировано 157 пассажиров, 27 из которых дети до 12 лет.
Предварительное время вылета воздушного судна — 17:30 9 июля.
Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!