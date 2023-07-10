Дмитрий Богданов представил проект студенческого кампуса на сессии институтов развития ВЭБ.РФ

Министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов представил проект Международного межвузовского кампуса на сессии институтов развития ВЭБ.РФ. Сессия инициирована компанией ПроШкола (Группа ВЭБ.РФ), которая выступает инвестором проекта. На встрече присутствовали представители фонда и технопарка Сколково, банка МСП, РЭЦ (Российский экспортный центр).

Цель сессии — привлечь институты развития к работе над комплексными решениями для развития кампуса, например, проработать механизмы финансовой и образовательной поддержки, выяснить, в каких сферах и проектах компании могут делиться опытом и экспертизой.

Напомним, концессионное соглашение о создании международного межвузовского IT-кампуса было подписано на площадке ПМЭФ-2023. Концепция его создания в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями разрабатывалась под руководством Губернатора Дмитрия Азарова и соответствует развитию национального проекта "Наука и университеты". В прошлом году Глава региона представил проект Президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой.

В ходе сессии Дмитрий Богданов сделал акцент на необходимости создания условий для взаимодействия вузов с индустриальными партнёрами: "Очень важно в этих точках роста специализаций сформировать такие научно-образовательные команды, которые в состоянии будут закрывать задачи государства, связанные сегодня с технологической независимостью. В этом плане институты развития, которые вы сегодня представляете — это большая палитра механизмов поддержки, которые могут быть нужны на территории кампуса со своими специальными продуктами, поскольку мы понимаем, что в одном месте концентрируется определенная научно-образовательная компетенция" — сказал Дмитрий Богданов.

Одним из участников встречи стал студент СамГТУ Матвей Степанов. Он в режиме онлайн представил проект приложения для кампуса с умным расписанием, сервисом для поддержки здоровья, возможностью создавать студенческий рейтинг. Эту идею команда Матвея придумала накануне на стратегической сессии для студентов, которую организовал концессионер проекта — "ПроКампус№ 1".

Такая форсайт-сессия стала ответом на желание студентов участвовать в процессе создания своего кампуса, отметила Алиса Денисова, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор управляющей компании "ПРОкампус № 1": "В Самаре активны все участники процесса создания кампуса: не только концедент и концессионер, но и студенческая аудитория. Будущие студенты нашего кампуса сами выходят на нас с предложениями: создать студсовет, медиацентр, редакцию кампуса, более того, они генерируют идеи сложных архитектурных и ИТ-проектов. Самые интересные предложения мы передадим уже профессиональным проектировщикам, и желания студентов будут доработаны и учтены при формировании проекта".

Встреча со студентами прошла 6 июля в Точке кипения Самарского университета им. Королёва в рамках реализации проекта кампуса на принципах соучаствующего партнёрства. Такой подход подразумевает привлечение к формированию идей для кампуса будущих потребителей: студентов, местных жителей, преподавателей, индустриальных партнеров. Буквально за два часа студенты пяти вузов: Самарского университета им. Королёва, СамГМУ, СамГТУ, ПГУТИ и СГЭУ, — сгенерировали интересные идеи. Помимо высокотехнологичного предложения команды Матвея Степанова было разработано ещё несколько проектов:

— создание единого сообщества по поддержке студентов СтудConnect, которое включало бы центр психологической помощи "Ты не один", центр поддержки студенческих инициатив "всё возможно" и коворкинга "всё доступно";

— команда "архитекторов" предложила развивать территорию у стадиона Самара-Арена уже сейчас и создать кампус-парк, то есть начать не со строительства здания, а с формирования общественной среды. Локации нового парка будут притягивать жителей города;

— команда "медиа" заявила о создании редакции ИТ-кампуса и проанонсировала три продукта: фоторепортаж и два видеоинтервью. "Все, что вы здесь услышали, работать не будет, пока не появится в медиапространстве", — пошутили ребята.

— а ещё студенты предложили в будущем пустить к кампусу брендированные маршруты: автобусы-шаттлы, трамваи и электрички.

Теперь все эти идеи возьмут в проработку взрослые команды профессионалов, и после глубокого анализа какие-то проекты могут быть реализованы на территории будущего кампуса.

О кампусе

Проект создания международного межвузовского кампуса IТ-направления в Самаре — один из 9 проектов-победителей второго конкурсного отбора Минобрнауки России на создание современных кампусов. Конкурс проходил с августа по декабрь 2022 года, участвовали 39 проектов. Кампус в Самаре будет построен в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты" с применением механизма концессионных соглашений.

Кампус будет рассчитан на 5000 мест, он создаётся в интересах студентов и педагогов семи ведущих вузов Самары, ключевой — "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва", где готовят кадры для ракетно-космической отрасли России. Студенческий городок возведут в Кировском районе, в экологически чистом месте рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена"/ Вокруг предполагается создание нового современного центра Самары, включающего, помимо кампуса (который станет ядром городской среды и драйвером развития территории), возведение жилого сектора. На данный момент, между Правительством Самарской области и компанией-концессионером "ПроКампус№ 1" (дочерняя структура ПроШколы) уже подписано концессионное соглашение. Общий объем инвестиций на стадии создания кампуса — 35 млрд руб., из них 11,44 млрд руб. — средства капитального гранта (преимущественно из федерального бюджета), 23,5 млрд руб. — средства, которые привлечёт концессионер из внебюджетных источников.