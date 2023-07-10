В Самарской области возбудили уголовное дело о краже грунта при строительстве железной дороги

Куйбышевская транспортная прокуратура после проверки инициировала возбуждение уголовного дела о краже грунта.
Ранее с ОАО "РЖД" было заключено концессионное соглашение о строительстве инфраструктуры железнодорожного транспорта для особой экономической зоны "Тольятти".
По данным прокуратуры, с сентября 2020 г. по декабрь 2021 г. подрядчик в Самарской области незаконно добывал суглинок для отсыпки железнодорожного пути и строительства соединительного железнодорожного пути от станции Тольятти до границы ОЭЗ. При этом лицензии на добычу полезных ископаемых у фирмы не было.
"В результате противоправных действий неустановленные лица причинили материальный ущерб Российской Федерации на сумму более 17 млн рублей", — утверждает надзорное ведомство.
Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?