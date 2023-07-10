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Преступления Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело о краже грунта при строительстве железной дороги

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура после проверки инициировала возбуждение уголовного дела о краже грунта.

Ранее с ОАО "РЖД" было заключено концессионное соглашение о строительстве инфраструктуры железнодорожного транспорта для особой экономической зоны "Тольятти".

По данным прокуратуры, с сентября 2020 г. по декабрь 2021 г. подрядчик в Самарской области незаконно добывал суглинок для отсыпки железнодорожного пути и строительства соединительного железнодорожного пути от станции Тольятти до границы ОЭЗ. При этом лицензии на добычу полезных ископаемых у фирмы не было.

"В результате противоправных действий неустановленные лица причинили материальный ущерб Российской Федерации на сумму более 17 млн рублей", — утверждает надзорное ведомство.

Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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