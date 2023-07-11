Защитник Владимир Пичкуров покидает БК "Самара"

Защитник БК "Самара" Владимир Пичкуров покидает команду, сообщает пресс-служба клуба.

Владимир провел в "Самаре" в общей сложности семь сезонов. Рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей (239) и набранных очков (2949), второй по количеству подборов (856) и третий — по результативным передачам (499), Пичкуров прошел с "Самарой" путь от первого сезона в Суперлиге до дебюта в Единой Лиге ВТБ.

Он взял с ней два чемпионства в Суперлиге и дважды побеждал в Кубке России, признавался MVP этих турниров, а в последнем сезоне был капитаном команды.