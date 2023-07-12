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Рядом с газопроводом в Самарской области обнаружили самодельное взрывное устройство

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Рядом с ниткой магистрального газопровода "Уренгой-Новопсков" в Сызранском районе обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщает "Самарское обозрение".

Подачу газа на всякий случай перекрыли, подозрительный пакет отправили на экспертизу. Экспертиза показала, что это самодельное взрывное устройство. Информацию изданию подтвердил источник в одном из силовых ведомств. Официальные комментарии силовики пока не дают.

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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