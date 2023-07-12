Рядом с газопроводом в Самарской области обнаружили самодельное взрывное устройство

Рядом с ниткой магистрального газопровода "Уренгой-Новопсков" в Сызранском районе обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщает "Самарское обозрение".

Подачу газа на всякий случай перекрыли, подозрительный пакет отправили на экспертизу. Экспертиза показала, что это самодельное взрывное устройство. Информацию изданию подтвердил источник в одном из силовых ведомств. Официальные комментарии силовики пока не дают.