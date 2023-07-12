Рядом с газопроводом в Самарской области обнаружили самодельное взрывное устройство

Рядом с ниткой магистрального газопровода "Уренгой-Новопсков" в Сызранском районе обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщает "Самарское обозрение".
Подачу газа на всякий случай перекрыли, подозрительный пакет отправили на экспертизу. Экспертиза показала, что это самодельное взрывное устройство. Информацию изданию подтвердил источник в одном из силовых ведомств. Официальные комментарии силовики пока не дают.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!