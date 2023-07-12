В Самаре женщина попала под уголовную статью за вождение авто с признаками опьянения

В Самаре за три месяца женщина-водитель дважды отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июне текущего года, находясь на маршруте патрулирования на ул. Свободы, экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль Datsun on-DO под управлением 48-летней женщины, у которой сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили женщину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что она ответила отказом.

Жительницу Самары доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку. В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) выяснилось, что в апреле женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

В итоге женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

