Профессор самарского вуза перевел мошенникам 1,3 млн рублей

В Самаре профессор одного из вузов стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

60-летнему самарцу позвонили неизвестные и сообщили, что являются сотрудниками кредитной организации, которые видят подозрительную активность на его банковском счету — неизвестным оформляются кредиты.

"Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", — убеждали собеседники профессора.

Действуя по их инструкциям, житель Октябрьского района областного центра перевел на указанные звонившими расчетные счета 1,3 млн рублей. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.