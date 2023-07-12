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Преступления Происшествия

Профессор самарского вуза перевел мошенникам 1,3 млн рублей

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре профессор одного из вузов стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

60-летнему самарцу позвонили неизвестные и сообщили, что являются сотрудниками кредитной организации, которые видят подозрительную активность на его банковском счету — неизвестным оформляются кредиты.

"Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю,  необходимо самостоятельно оформить кредит  и перевести деньги на "безопасный счет", — убеждали собеседники профессора.

Действуя по их инструкциям, житель Октябрьского района областного центра перевел на указанные звонившими расчетные счета 1,3 млн рублей. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Гид потребителя

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