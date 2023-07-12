Профессор самарского вуза перевел мошенникам 1,3 млн рублей

В Самаре профессор одного из вузов стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
60-летнему самарцу позвонили неизвестные и сообщили, что являются сотрудниками кредитной организации, которые видят подозрительную активность на его банковском счету — неизвестным оформляются кредиты.
"Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", — убеждали собеседники профессора.
Действуя по их инструкциям, житель Октябрьского района областного центра перевел на указанные звонившими расчетные счета 1,3 млн рублей. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился за помощью в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?