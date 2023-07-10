В Доме Сивре прозвучат джазовые композиции из лучших кинофильмов

Июльский сезон Фестиваля "Джаз в Доме Сивре" открывают звезда московской джазовой сцены Марина Волкова (вокал) и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева с новой эксклюзивной программой "JAZZ Hollywood" ("Джазовый Голливуд").

Марина Волкова - звезда московской джазовой сцены, композитор, педагог. Ее яркий и зажигательный вокал в сочетании с мощным, взрывным и ритмичным звучанием ансамбля не оставит равнодушным даже самого искушенного ценителя музыки.

Каждый раз исполняя ту или иную композицию, она рассказывает свое собственную историю, которую всегда хочется услышать снова и снова.

Участники ансамбля - звезды российского джаза, лауреаты престижных международных джазовых конкурсов, постоянные участники топовых джазовых фестивалей в России и за рубежом, любителям джаза хорошо известно имя каждого из них.

Прозвучат композиции из полюбившихся всему миру кинофильмов - "В джазе только девушки", "Маска", "Грязные Танцы", "Завтрак у Тиффани" и, конечно же, шедевров Вуди Аллена, который не обходится без джазовых композиций ни в одной своей картине.

На открытой летней площадке Дома Сивре в пятницу, 13 июля, выступят:

Марина Волкова - вокал;

Сергей Васильев - контрабас;

Антон Баронин - рояль;

Давид Ткебучава - барабаны.



Начало концерта в 20.00 (сбор гостей 19.00). Он пройдет на открытой летней площадке Дома Сивре (одеваемся по погоде).

Концерт проходит в рамках проекта "Большой Джазовый Уикенд в Поволжье", который состоится 28–30 июля 2023 г. при поддержке президентского фонда культурных инициатив.