В Доме Сивре прозвучат джазовые композиции из лучших кинофильмов

Июльский сезон Фестиваля "Джаз в Доме Сивре" открывают звезда московской джазовой сцены Марина Волкова (вокал) и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева с новой эксклюзивной программой "JAZZ Hollywood" ("Джазовый Голливуд").
Марина Волкова - звезда московской джазовой сцены, композитор, педагог. Ее яркий и зажигательный вокал в сочетании с мощным, взрывным и ритмичным звучанием ансамбля не оставит равнодушным даже самого искушенного ценителя музыки.
Каждый раз исполняя ту или иную композицию, она рассказывает свое собственную историю, которую всегда хочется услышать снова и снова.
Участники ансамбля - звезды российского джаза, лауреаты престижных международных джазовых конкурсов, постоянные участники топовых джазовых фестивалей в России и за рубежом, любителям джаза хорошо известно имя каждого из них.
Прозвучат композиции из полюбившихся всему миру кинофильмов - "В джазе только девушки", "Маска", "Грязные Танцы", "Завтрак у Тиффани" и, конечно же, шедевров Вуди Аллена, который не обходится без джазовых композиций ни в одной своей картине.
На открытой летней площадке Дома Сивре в пятницу, 13 июля, выступят:
Марина Волкова - вокал;
Сергей Васильев - контрабас;
Антон Баронин - рояль;
Давид Ткебучава - барабаны.
Начало концерта в 20.00 (сбор гостей 19.00). Он пройдет на открытой летней площадке Дома Сивре (одеваемся по погоде).
Концерт проходит в рамках проекта "Большой Джазовый Уикенд в Поволжье", который состоится 28–30 июля 2023 г. при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!