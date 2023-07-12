Житель Самары, до смерти забивший сожительницу, предстанет перед судом

В Самаре передано в суд Промышленного района уголовное дело 24-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, в апреле 2023 г. между гражданским супругами произошел конфликт, вызванный ревностью, когда они находились у знакомых в квартире одного из домов по ул. Ново-Вокзальной, где распивали спиртные напитки.
В ходе ссоры мужчина нанес подруге не менее 10 ударов руками и ногами, причинив здоровью тяжкий вред. Потерпевшая скончалась спустя непродолжительное время.
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?