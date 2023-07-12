Житель Самары, до смерти забивший сожительницу, предстанет перед судом

В Самаре передано в суд Промышленного района уголовное дело 24-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, в апреле 2023 г. между гражданским супругами произошел конфликт, вызванный ревностью, когда они находились у знакомых в квартире одного из домов по ул. Ново-Вокзальной, где распивали спиртные напитки.

В ходе ссоры мужчина нанес подруге не менее 10 ударов руками и ногами, причинив здоровью тяжкий вред. Потерпевшая скончалась спустя непродолжительное время.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы.