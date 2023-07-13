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В Самаре заведующая аптекой гасила кредит деньгами компании

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре направлено в суд уголовное дело 42-летней местной жительницы, которая обвиняется присвоении денег аптечной сети, в которой она работала. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, недостачу крупной денежной суммы выявили при проведении ревизии в одном из филиалов аптечной сети. Под подозрение руководства попала заведующая филиала. Сотрудники службы безопасности компании обратились в полицию.

Женщина призналась в содеянном и объяснила свои действия сложной финансовой ситуацией – она имела задолженность по кредиту, для погашения которой решила воспользоваться деньгами организации. Как установили следователи, женщина предоставляла недостоверные сведения об инкассации денежных средств. За пять месяцев было похищено 266,1 тыс. рублей.

Женщина ранее не была судима. Она частично возместила работодателю причиненный материальный ущерб.

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