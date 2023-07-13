В Самаре заведующая аптекой гасила кредит деньгами компании

В Самаре направлено в суд уголовное дело 42-летней местной жительницы, которая обвиняется присвоении денег аптечной сети, в которой она работала. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили полицейские, недостачу крупной денежной суммы выявили при проведении ревизии в одном из филиалов аптечной сети. Под подозрение руководства попала заведующая филиала. Сотрудники службы безопасности компании обратились в полицию.
Женщина призналась в содеянном и объяснила свои действия сложной финансовой ситуацией – она имела задолженность по кредиту, для погашения которой решила воспользоваться деньгами организации. Как установили следователи, женщина предоставляла недостоверные сведения об инкассации денежных средств. За пять месяцев было похищено 266,1 тыс. рублей.
Женщина ранее не была судима. Она частично возместила работодателю причиненный материальный ущерб.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?