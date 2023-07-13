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Преступления Происшествия

Жительница Самары перевела мошенникам 1,8 млн рублей

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заведующая кафедры информационных технологий одного из вузов перевела мошенникам 1,8 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и проинформировал 66-летнюю жительницу губернии о том, что сотрудники финансовой организации, клиентом которой она является, сообщили в отдел полиции о попытках мошенников списать денежные средства со счета женщины. Насторожившись, самарчанка прервала разговор с неизвестным и решила позвонить своему персональному менеджеру, чтобы убедиться в сохранности баланса банковского счета. Финансовая организация убедила ее, что ей позвонили мошенники, и женщина продолжила заниматься своими рабочими делами. Однако ее телефон вдруг стал разрываться от настойчивых звонков "полицейского". Не выдержав такого напора, она ответила на очередной вызов. Нервный мужской голос начал "давить" на жительницу Самары и приводить весьма правдоподобные доводы о том, что скорее всего, что ее звонок в финансовую организацию перехватили и она прямо сейчас из-за недоверия к "правоохранительным органам" может лишиться своих сбережений.

По инструкции звонящего в течение нескольких часов женщина перевела на "безопасный счет" сначала 1 млн, а затем оставшиеся 800 тыс. рублей. Убедившись, что все денежные средства "спасены", звонящий отправил доверчивую собеседницу в черный список. Осознав, что она стала жертвой мошенников, заведующая кафедры одного из учебных заведений обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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