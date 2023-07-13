"Единая Россия" дала старт ежегодной акции "Собери ребенка в школу"

В ходе акции "Собери ребенка в школу" детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

"В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. "Единая Россия" организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки "Единой России", - сообщила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

"В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам. Ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые "Единая Россия" открыла вместе с фондом "Ридовка Помогает!" в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтеры", - рассказал Александр Сидякин.

Также Алена Аршинова отметила, что депутаты от "Единой России" вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

"В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий - они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году", - рассказала координатор партпроекта.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов, а волонтеры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

"Мы все прекрасно понимаем, что для родителей важной задачей является подготовка детей к новому учебному году, особенно для тех, кто идет в первый класс. В самарском регионе 1 сентября начнут обучение 41 500 первоклассников, из них свыше тысячи - ребята из неполных и многодетных семей. Вместе с активом местных отделений партии традиционно готовим для них подарочные школьные наборы с канцтоварами и школьными принадлежностями.

Кроме того, в прошлом году для школьников города Снежное (ДНР) в рамках акции "Собери ребенка в школу" были подготовлены 390 школьных рюкзаков, в которых собрано все самое необходимое к началу учебного года. В образовательные учреждения Снежного направлены 40 полных комплектов компьютерной техники и интерактивные доски, а также спортивный инвентарь и экипировка, собранные неравнодушными жителями, депутатами парламентской фракции "Единая Россия", предприятиями региона", - отметила координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина.