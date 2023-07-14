Бастрыкин заинтересовался трупами, которые хранились в Самаре в бытовых холодильниках

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СУ СК РФ, генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о ходе проведения проверки по факту хранения тел умерших в холодильном оборудовании, предназначенном для бытового использования.