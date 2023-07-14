16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бастрыкин заинтересовался трупами, которые хранились в Самаре в бытовых холодильниках Дмитрий Азаров поручил разобраться в истории с телами умерших в бытовом холодильнике При столкновении минивена и грузовика под Самарой один человек погиб и четыре пострадали В Самаре обвиняемого в содействии терроризму приговорили к 10 годам заключения "Охлажденное мясо": в Самаре ритуальщики хранят трупы в бытовых холодильниках

Происшествия

Бастрыкин заинтересовался трупами, которые хранились в Самаре в бытовых холодильниках

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СУ СК РФ, генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о ходе проведения проверки по факту хранения тел умерших в холодильном оборудовании, предназначенном для бытового использования.

Напомним, в четверг, 13 июля, в Самаре были обнаружены тела усопших, которые хранили в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". Холодильник стоял в обычном гаражном боксе на ул. Верхне-Карьерная.

По данному факту следователи Самарской области организовали проверку по уголовной статье "Халатность".

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручения ответственным лицам досконально разобраться в произошедшем. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Гид потребителя

Последние комментарии

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Сергей Курылев 18 июня 2023 07:41 В Кинеле неадекватный мужчина напал на маленького ребенка на детской площадке

Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6