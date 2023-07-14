Бастрыкин заинтересовался трупами, которые хранились в Самаре в бытовых холодильниках

Председатель СУ СК РФ, генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о ходе проведения проверки по факту хранения тел умерших в холодильном оборудовании, предназначенном для бытового использования.
Напомним, в четверг, 13 июля, в Самаре были обнаружены тела усопших, которые хранили в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". Холодильник стоял в обычном гаражном боксе на ул. Верхне-Карьерная.
По данному факту следователи Самарской области организовали проверку по уголовной статье "Халатность".
Губернатор Дмитрий Азаров дал поручения ответственным лицам досконально разобраться в произошедшем. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.