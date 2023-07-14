Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации нацпроектов и исполнении госпрограмм

В Самарской области подвели итоги полугодия по исполнению показателей национальных проектов и реализации госпрограмм. Информация была представлена в четверг, 13 июля 2023 года, на заседании президиума правительственной комиссии (штаба) по региональному развитию в РФ под председательством Марата Хуснуллина. Регион на заседании представил первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов.

Как показал анализ данных федерального мониторинга, Самарская область вновь занимает лидирующие позиции во многих сферах и улучшила показатели исполнения национальных проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего наш регион принимает участие в реализации 23 госпрограмм и национальных проектов — это максимально возможное число направлений работы, результатом которой становится совершенствование социальной, транспортной инфраструктуры регионов, повышение качества жизни людей. Активное взаимодействие с федеральным центром, использование механизмов развития, которые предлагает территориям правительство Российской Федерации, — важнейшая задача, которую ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Напомним, в минувшем году благодаря усилиям главы региона и правительства области на строительство социальных объектов, дорог, мостов, стимулирование жилищного строительства удалось привлечь порядка 90 миллиардов рублей.

"В этом году регион снова занимает лидирующие позиции по исполнению нацпроектов и госпрограмм. Абсолютное большинство проектов реализуются темпами, которые выше среднего по стране", — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов.

Так, уже на 57% выполнены планы текущего года по реализации федеральных проектов "Культурная среда" (направление нацпроекта "Культура") и "Сохранение культурного наследия" (составляющая госпрограммы "Развитие культуры"). На 44% исполнены показатели проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" (входит в нацпроект "Здравоохранение"), на 98,5% — показатели проекта "Развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях" (госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий). На 60% исполнены показатели федерального проекта "Современная школа" (направление нацпроекта "Образование").

Достижения региона отмечают на федеральном уровне. Напомним, на прошлом заседании правительственной комиссии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что исполнение госпрограмм идет успешно, и привел Самарскую область в пример другим субъектам Федерации.

Среди лучших наш регион и по такому направлению реализации нацпроектов, как дорожное строительство. Как свидетельствуют результаты рейтинга российских регионов по качеству дорог, в Самарской области на конец 2022 года доля региональных и местных дорог, доведенных до нормативного состояния, равна 57,9%, что выше среднероссийских показателей. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 45,9%.

Как стало известно в ходе заседания комиссии, в этом году Самарская область в числе первых подала заявку на получение специального казначейского кредита под 0,1% годовых для опережающего финансирования ремонта автомобильных дорог, что позволило привлечь на эти цели федеральные средства в объеме 1,5 миллиарда рублей.

"Казначейский кредит — новый, удобный и выгодный для регионов механизм поддержки и развития. Самарская область планирует в полной мере использовать эту возможность для совершенствования транспортной инфраструктуры. Благодаря привлеченным средствам в текущем году, в дополнение к запланированному ранее, будут отремонтированы еще 68 километров автодорог, в том числе часть пути "Николаевка –Черновский — Белозерки" и участок дороги "Самара — Оренбург — Рощинский". Работы на объектах планируется завершить в срок до октября 2023 года. Это позволит нам уже второй год подряд ремонтировать порядка 700 километров дорог в области, — пояснил Виктор Кудряшов. — В то же время, муниципальные образования должны уделять больше внимания ремонту дорожного покрытия внутриквартальных территорий. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено около миллиарда рублей".